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Dünya

Avustralya'da koronavirüsten dolayı can kaybı 16'ya yükseldi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16'ya yükseldi.

AA29 Mart 2020 Pazar 09:16 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:16
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Queensland ve Victoria eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, virüse yakalanan 75 yaşındaki kadın Brisbane’de, 80’li yaşlardaki erkek hasta da Melbourne’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bu ölümlerle ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya çıktı.

İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 210 bin kişiye yapılan testler sonucunda 3 bin 809 kişinin Kovid-19’a yakalandığı tespit edildi.

Avustralya’ya yurt dışından gelenler havalimanından alınarak otel veya konaklama tesislerinde iki hafta boyunca zorunlu karantinaya alınıyor. Karantina kurallarına uymayanlara para ve hapis cezası veriliyor.

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