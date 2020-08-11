AA 11 Ağustos 2020 Salı 09:51 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:51

Kovid-19 salgını nedeniyle en fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı Victoria’da, bir günde 19 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı eyalette 247’ye, Avustralya genelinde 332’ye çıktı.

Son verilere göre Victoria eyaletinde 331, Yeni Güney Galler’de (NSW) 22 kişiye daha virüs tanısı konulmasıyla, ülkede virüse yakalananların sayısı 21 bin 713’e yükseldi.

Avustralya’da, 4 milyon 918 binden fazla testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 12 bin 134 kişi sağlığına kavuştu. Yaklaşık 8 bin 660 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 54’ü yoğun bakımda olmak üzere 664 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.



- HAYATINI KAYBEDEN 19 KİŞİNİN 14’Ü YAŞLI BAKIM EVLERİNDEN

Eyalette dün 19 kişinin ölümünün ardından bugün de 19 kişiyi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, yaşları 50 ila 90 arasında değişen 11’i kadın 19 kişiden 14’ünün yaşlı bakım evlerinden olduğunu söyledi.

Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Andrews, eyaletteki 7 bin 880 aktif vakadan 1838’nin yaşlı bakım evlerinden olduğunu hatırlatarak, yaşlı bakım evlerindeki söz konusu sayıların derin bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

- NWS’DE SON 4 AYIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI KAYDEDİLDİ

Victoria’dan sonra virüsün en fazla etkili olduğu eyalet konumundaki NSW’de bir günde kaydedilen 22 yeni Kovid-19 vakasının, eyalette son 4 ayda kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.



Virüsün tespit edildiği bazı okullarda 24 Ağustos’a kadar eğitime ara verilen eyaletteki durumu "bıçak sırtı" olarak tanımlayan ve vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymalarını isteyen NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, "Hafif belirtileriniz olsa bile, test yaptırın ve evde kalın." uyarısında bulundu.

Toplam 3 bin 708 kişinin virüse yakalandığı ve halen 289 aktif vakanın bulunduğu eyalette 52 kişi hayatını kaybetmişti.



- YENİ ZELANDA’DA 5 GÜN SONRA BİR KİŞİYE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONDU

Yeni Zelanda’da, yeni vaka görülmeyen 5 günün ardından 20 yaşlarındaki bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı açıklandı.

Söz konusu kişinin Avustralya’nın Melbourne kentinden ülkeye döndüğünü belirten Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yeni vakayla birlikte ülkedeki toplam 22 aktif vakanın otellerde karantinada tutulduğunu ve hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.



Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içinde yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.

