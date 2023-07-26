Avustralya'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara kınama

Wong, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya, Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın "ön yargı ve nefrete" karşı olduğunu belirten Wong, "Din özgürlüğü temel insan hakkıdır" görüşünü paylaştı.

Wong ayrıca Irak'taki "şiddet içerikli" protestolardan dolayı da endişeli olduklarını ifade ederek "şiddet ve bölünmeye karşı birlikte durma" mesajı verdi.

- KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz'da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, daha önce de 14 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek İslam'a hakaret etmişti.