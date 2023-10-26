Avustralya'da orman yangını: 2 ölü

ABC News'un haberine göre, iki eyalette günlerdir devam eden yangınlarda itfaiye ekipleri Queensland'de bir kişinin cesedine ulaştı, bir kadın ise bölgeden tahliyesi sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.



Yangında toplamda 11 bin hektarlık alan kül olurken, 16 ev de kullanılamaz hale geldi.

Queensland'de yangınların etkilediği bölgelerden 350 kişi tahliye edildi.

Queensland İtfaiye Şefi Warren Buckley, eyaletteki yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, geçen akşam etkili olan yağmurun alevlerin kontrol edilmesine yardımcı olduğunu ancak tehlikenin ortadan kalkmadığını ve yangının tamamen kontrol altına alınmadığını bildirdi.



Yetkililer, yangından etkilenen bölgelerin güvenli olmadığını vurgulayarak, vatandaşları buralardan uzak durmaları konusunda uyardı.

