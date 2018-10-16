Avustralya'daki uçak kazasına selfie neden olmuş

Avustralya’da bir deniz uçağı, 31 Aralık 2017 tarihinde Sidney’in kuzeyinde bir ırmağa düşmüş, 44 yaşındaki deneyimli pilot Gareth Morgan'ın yanı sıra catering firması Compass Group’un CEO’su Richard Cousins ile birlikte nişanlısı Emma Bowden, 11 yaşındaki kızı Heather, 25 ve 23 yaşlarındaki iki oğlu William ve Edward hayatını kaybetmişti.

PİLOTAJ HATASI YOK

Kazanın soruşturmasını yürüten Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, düşmenin bir 'selfie' nedeniyle gerçekleşmiş olması ihtimalini araştırıyor. Değerlendirmelere göre, yolculardan birinin kokpitin içerisinde selfie çekme talebinde bulunması pilotun dikkatini dağıtarak uçağın düşmesine neden olmuş olabilir. Havayolları şirketinin yeni ortağı Jerry Schwartz, uçakta güvenlik açısından hiçbir açığın ve pilot hatasının bulunmadığı, ancak uçağın içerisinde ters gitmiş bir şeylerin olabileceğini belirtti.

PARTİDEN DÖNÜYORLARDI

Uçağın içinde olanlara dair genel kanı ise, bir yolcunun manzara fotoğrafı çekmeye çalışırken dirseğini pilot Gareth Morgan’ın kafasına çarpmasıyla Morgan’ın kendinden geçtiği yönünde. Rose Bay semtindeki yeni yıl partisinden dönen yolcular ve pilotun hayatını kaybettiği kazanın, daha önce pilot hatasıyla gerçekleştiği düşünülüyordu.

(Vatan gazetesi)