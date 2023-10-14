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Dünya

Avustralya'dan İsrail'in zulmettiği Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım

Avustralya, Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere 10 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
Avustralya'dan İsrail'in zulmettiği Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım
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Avustralya Dışişleri Bakanlığından, Gazze'ye insani yardımda bulunulacağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere yapılacak 10 milyon dolarlık yardımın 3 milyon dolarının, temel hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) verileceği kaydedildi.

Yardımın 7 milyon dolarının ise Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla acil su, yiyecek, hijyen ve çocukların korunmasına ilişkin hizmetlerin sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un "Gazze'de giderek kötüleşen insani krizden etkilenen sivillere güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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