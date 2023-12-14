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Dünya

Avustralya'dan Ukrayna'ya askeri destek kararı

Avustralya, 'Kudu Operasyonu' kapsamında İngiltere'de Ukrayna askerlerine verdiği eğitimin kapsamını genişleteceğini duyurdu.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Avustralya'dan Ukrayna'ya askeri destek kararı
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ABC News'un haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, yaptığı açıklamada, İngiltere öncülüğünde Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Kudu Operasyonu'na 186 milyon dolar ilave destek vereceklerini kaydetti.

Marles, Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukraynalı askerlere "kritik beceriler" kazandırdığını söyledi.

Avustralya'nın Ukrayna'ya yönelik desteğini artırmaktan "gurur duyduklarını" ifade eden Marles, operasyonun genişletilmesi kapsamında Ukraynalı askerleri eğitmek üzere İngiltere'ye ilave personel de gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, basına verdiği demeçte, Avustralya'nın aldığı kararı, "ülkenin savunma kapasitesinin desteklenmesine anlamlı katkı" olarak nitelendirerek, bunun iki ülke arasında güçlü insani bağ kuracağını ifade etti.

AVUSTRALYA'YA KİEV'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇMA ÇAĞRISI

Eski Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Inna Sovsun ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını ancak Avustralya'nın, güvenlik gerekçeleriyle kapattığı Kiev'deki Büyükelçiliğini yeniden açmasını istediklerini söyledi.

Sovsun, başka ülkelerin Kiev'deki büyükelçiliklerini yeniden açtıklarına işaret ederek, "Doğrudan Kiev'de personeliniz olması Avustralya'nın sahadaki durumu daha iyi anlamasını sağlar." dedi.

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