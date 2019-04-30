Avustralyalı Müslüman liderler, Sri Lanka'nın Sydney Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu

Başkonsolosluk makamındaki taziye ziyaretinde, müftü Muhammed’in yanı sıra Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC) Başkanı Şadi el-Süleyman, Yeni Güney Galler İmamlar Konseyi Başkanı Hasan el-Situhi, çeşitli camilerde görev yapan imamlar ve dini toplum önderleri yer aldı.

ANIC'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Sri Lanka’da geçen hafta 253 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı terör saldırılarına karşı Sri Lanka halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

"TERÖRİZMİN DİNİ, IRKI VE RENGİ YOKTUR"

Saldırının sadece Sri Lanka halkına değil, tüm insanlığa yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, Müslümanlar, Hristiyanlar, Budistler, farklı inanç ve ırklardan diğer insanların barbarca kurban edildiği uluslararası bir trajedidir. Terörizmin dini, ırkı ve rengi yoktur.’’ ifadeleri kullanıldı.

Avustralya Müftüsü İbrahim Ebu Muhammed ve ANIC, saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda terör eylemini kınamıştı.

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hükümet, Paskalya gününde düzenlenen saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.