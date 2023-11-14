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Dünya

Avustralyalı senatörün, Gazze'yi anma girişimi engellendi

Avustralya'da Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Mehreen Faruqi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlileri Senatoda anma girişiminin, iktidardaki İşçi Partisi senatörlerince engellendiğini bildirdi.

AA14 Kasım 2023 Salı 15:35 - Güncelleme:
Avustralyalı senatörün, Gazze'yi anma girişimi engellendi
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Faruqi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimlerini Avustralya Senatosunda okuma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Bu girişimin iktidardaki İşçi Partisi senatörlerince engellendiğini aktaran Faruqi, "Bu isimler, hayatları, hayalleri ve umutları acımasız bir işgalci güç tarafından söndürülen insanlar ve İşçi Partisi bu isimleri Senato kayıtlarına geçirmeme bile izin vermiyor. Katledilen Filistinlileri unutturmalarına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Faruqi, ateşkes çağrısı da yaparak, "Bu insanların her biri için adalet sağlanmalıdır. Bu iğrenç şiddete son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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