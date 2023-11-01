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Dünya

Avustralya'ya ''Black Hawk'' helikopteri hamlesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Avustralya'ya 'Black Hawk' helikopteri teslimatını hızlandıracağını belirtti.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Avustralya'ya ''Black Hawk'' helikopteri hamlesi
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile Washington'da bir araya geldi. ABD ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde birçok sorunla karşılaştığına işaret eden Austin, Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatlarını hızlandıracaklarını kaydetti.

"BLACK HAWK" HELİKOPTERİ HAMLESİ

Avustralya'da temmuz ayında yapılan bir tatbikat sırasında Avustralya'ya ait MRH-90 Taipan helikopterinin düşmesi sonucu, 4 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Avustralya tüm MRH-90'ların uçuşunu yasaklamıştı.

ABD'den satın alınan ve bir bölümü Avustralya'ya ulaşan Black Hawk'ların, MRH-90'ların yerini alması planlanıyor.

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