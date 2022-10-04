Avusturya'da pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

Seçim öncesi, anketlerde favori olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Bellen, Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Evi'nde yaptığı görüşmenin detaylarına değindi; Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk rolüne vurgu yaptı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde iki önemli konuda adım atıldığını söyledi.

Bellen, "Türkiye, bu krizde çok önemli işlere imza attı. Şayet Ukrayna veya Rusya tahıllarının Karadeniz üzerinde sevkiyatı yapılamasaydı, dünyanın farklı yerlerinde, bilhassa Afrika'da ve Orta Doğu'da açlık kriziyle karşı karşıya kalınırdı. Bu da Türkiye'nin ara buluculuğu ve Erdoğan'ın Guterres ile birlikte girişimleri sayesinde oldu." dedi.

EFES'TEKİ KAZILAR VE NATO TATBİKATLARI

Avusturya Cumhurbaşkanı, Efes kazılarına devam edilmesinden ve Türkiye'nin, Avusturya'nın NATO askeri tatbikatlarında yer almasına onay vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi:

"Efes'teki kazılara tekrar devam ediyoruz. Bu, sizin için belki çok basit bir konu gibi gelebilir ama biz Avusturyalılar için çok önem arz ediyor. 125 yılı aşkındır orada kazı yapıyoruz. İkincisi de Türkiye, NATO'nun barış için askeri tatbikatlarında yer almasına onay verdi. Bu, Avusturya için çok önemli."

AVRUPA'NIN ENERJİ GÜNDEMİ

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avrupa'da yaşanan enerji krizine de değindi; şu ifadeleri kullandı: İnancıma göre, bu kışı gaz sorununa fazla takılmadan atlatabiliriz. Esasında 2 sorunumuz var: Gaz ve enerji alanında hem rezerv sorunu hem fiyat sıkıntısı. Bu sadece evini ısıtmak isteyenleri değil, işletmeleri de etkiliyor. Örneğin, esnaf, ürünlere fiyat artışı yaparak yansıtacak.

Bellen, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini ifade etti.

Avusturya-Türkiye ilişkilerinin dostane bir şekilde geliştiğine işaret eden Alexander Van der Bellen, pazar günü yapılacak seçimde Türk kökenli Avusturya vatandaşlarının oylarına talip olduğunu da söyledi.