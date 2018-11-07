Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: (Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz

Kneissl, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile başkent Viyana’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kneissl, iki komşu ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Bakan Kneissl, AA muhabirinin, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bir sorusu üzerine, “Hem biz, hem de AB, olayın kapsamlı, güvenilir ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki mayınların temizlenmesi

Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında, Suriye ve Yemen’de yaşanan gelişmelerin öncelikleri arasında olduğunu belirten Kneissl, "Slovenya ile birlikte Suriye’nin mayınlardan arındırılmasına ilişkin bir proje üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bilindiği üzere Slovenya, Bosna savaşının ardından bu bölgedeki mayınların temizlenmesinde önemli bir çalışma yürütmüştü, bundan dolayı ciddi oranda teknik birikime sahip. Suriye’de hayatın yeniden normalleşebilmesi için mayınların temizlenmesi önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ise Avusturya’nın Karintiya eyaletinde yaşayan Sloven azınlığın sorunlarını ele aldıklarını söyledi.