Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya'da başörtüsü yasağı tasarısı ulusal meclis tarafından kabul edildi

Avusturya'da tartışmalara neden olan anaokullarında başörtüsü yasağı tasarısı ulusal meclis tarafından kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avusturya’daki anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı, ulusal mecliste oy birliği ile kabul edildi.
 
Yasaya göre anaokullarındaki çocuklar başörtüsü takamayacak.
 
Mecliste kabul edilen düzenlemeyle başörtüsü yasağının yanı sıra anaokulundaki çocuklara değerler eğitimi verilmesini öngörüyor.
 
Ülke genelindeki bütün anaokullarında uygulanacak yasa, 2021-22 eğitim yılına kadar geçerliliğini koruyacak.
 
Aşırı sağcı hükümet anaokullarına yönelik başörtüsü yasağını yürürlüğe sokabilmek için eğitim alanında merkezi yönetime oranla daha fazla söz sahibi olan eyalet yöneticileriyle uzlaşmış, böylelikle yasağın meclise taşınmasını sağlamıştı.
 
Öte yandan anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanlar başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve aktivist tarafından protesto edilmiş, hükümetin bu kararla ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmeye çalıştığı eleştirileri yapılmıştı.
 
Avrupa’da Müslüman ve göçmen karşıtlığının merkezi haline gelen Avusturya’da geçen yılın ekim ayında burka yasağı olarak da adlandırılan düzenlemeyle yüzün kamusal alanda tanınmayacak şekilde örtünmesi yasaklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA