Avusturya Başbakanı Kurz: Emekli bir subayın Rusya'ya casusuluk yaptığına ilişkin şüpheler var

Kurz, Savunma Bakanı Mario Kunasek ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avusturya ordusundan emekli olmuş bir subayın 1990'lı yıllardan başlayarak 2018'e kadar Rusya'ya casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin bulunduğunu, Adalet Bakanlığının konu hakkında soruşturma başlattığını dile getirdi.

Kurz, durumun ispat edilmesi durumunda söz konusu emekli subayın cezalandırılacağını belirterek, "Böyle bir durumun ispat edilmesi halinde bu Hollanda’da ya da Avusturya'da olmuş hiç fark etmez. Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri iyileştirmez. Casusluk kabul edilemez. Rusya'nın yaptığı casusluk da kabul edilemez ve kınanması gereken bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

- Dışişleri Bakanı'nın Rusya ziyareti iptal

Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın Rusya’nın Viyana Büyükelçisi ülkede bulunmadığı için Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bilgisini paylaşan Kurz, Kneissl'ın aralık ayında Rusya'ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Kurz, konunun tam anlamıyla aydınlatılmasının ardından, AB içinde görüşülerek bir adım atılacağını dile getirdi.

Savunma Bakanı Mario Kunasek de Rusya’ya casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan subayın yaklaşık 5 yıl önce emekli olduğunu, şahsa ait bilgisayar, telefon gibi iletişim araçlarının incelendiğini belirtti.

Kunasek, soruşturma nedeniyle konuya ilişkin daha detaylı bir bilgi paylaşamayacağını aktararak, söz konusu kişinin sorgulanması sonucu elde edilen kesin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Hollanda'nın ardından Avusturya'da da Rusya'nın casusluk yaptığına ilişkin iddiaların gündeme gelmesiyle, Rusya'nın AB üyesi ülkeler arasında en iyi ilişkilere sahip olduğu Avusturya ile diyaloğunun olumsuz yönde seyredeceği yorumları yapılmıştı.