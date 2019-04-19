Ay neden bizi takip ediyor?

Ay neden bizimle birlikte hareket ediyor? Bu birlikteliğin nedeni yeryüzündeki cisimlerin bizim konumumuza göre çok yakın planda bulunmasından veya tam tersi Ay'ın yaklaşık 390 bin kilometre gibi çok uzaklarda bulunmasından kaynaklanır.

Hareket sırasında algılarımız sabit durumdaki diğer cisimlere göre kıyaslama yapar. Hatta ne kadar hızlı gittiğimizi yine bu sabit cisimlere bakarak anlarız. Eğer bu cisimler size ne kadar yakınsa onların yanından da o kadar çabuk uzaklaşırsınız. Uzaklardaki tepelerin üzerinde bulunan ağaçların gözünüzün önünden kaybolması daha uzun vakit alır.

Bu durumu Ay için düşünürsek neden gökyüzünde hep bizimle birlikte kaldığını daha rahat anlayabiliriz. Ay'ı karşılaştırabileceğimiz bir kıyas noktası da yoktur. Olsa olsa yıldızlar olabilir. Onlar ise çok daha da uzaktadırlar.

Ayrıca (bir arabada ilerlerken) beyinlerimiz uzaktaki ay ve yıldızları otomatik olarak geçmişin dağınık ön planıyla karşılaştırır. Bu arada, Ay ve yıldızlar çok uzakta oldukları için bir noktada kalırlar ve bu nesneler sizinle birlikte hareket ediyormuş gibi görünebilirler.

Bir de olayı Ay ile aranızdaki açı yönünden inceleyelim. Bizimle Ay arasındaki mesafe yaklaşık 400 bin kilometre kadardır. Bu mesafe ile Dünya üzerinde arabayla seyahat ettiğiniz herhangi bir mesafe karşılaştırıldığında, seyahat mesafemiz yok denilecek kadar azdır.

Yani Ay'ın hareket yönü ile otomobil arasındaki göreceli açı aslında aynıdır. Bu, Ay’ın temelde aynı açısal boyutta aynı açısal konumda göründüğü anlamına gelir.