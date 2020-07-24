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Dünya

Yunanistan, Ayasofya'nın yasını tuttu! Matem çanları çalındı, bayraklar yarıya indirildi

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması nedeniyle yas ilan eden Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

İHA24 Temmuz 2020 Cuma 13:15 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 13:45
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86 yıl sonra Ayasofya’nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya’ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan’da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor.

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