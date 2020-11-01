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Dünya

Aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vuruldu! Ermenistan'a ait askeri konvoy imha edildi

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyun imha edildiği duyuruldu.

AA01 Kasım 2020 Pazar 22:12 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 22:12
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

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