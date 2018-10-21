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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 6 sivili kaçırdı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki ayrılıkçılar 6 sivili kaçırdı.

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Yerel basındaki haberlere göre, Kuzeybatı bölgesinde faaliyet gösteren ayrılıkçılar, 6 öğrenciyi kaçırdı. Öğrencilerden biri ayrılıkçıların elinden kurtulmayı başarırken, diğerleri için arama çalışması başlatıldı.

Güneybatı bölgesinde ise yerel bir yetkili, yine ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Bölge yöneticisi Bernard Okalia Bilai, basına yaptığı açıklamada, kamu ihaleleri bölge delegesinin ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığını, henüz fidye ya da başka bir talepte bulunulmadığını belirtti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 400'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

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