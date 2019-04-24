19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8795
  • 6,5832
  • 240.666
  • 96.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AYS: Bosna Hersek’te mülteci aileler kafeste tutuluyor

Göçmen dayanışma derneği 'Are You Syrious?' (AYS), Klobuk sınır kapısı yakınlarındaki bir tesiste gözaltına alınan 5'i çocuk 12 mültecinin bir kafeste tutulduğunu iddia ederek, video yayınladı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapılanı 'insanlık dışı'  olarak tanımlayan AYS, 7 yetişkin ve 5 çocuktan oluşan 2 Iraklı ailenin sınırda gözaltına alındıktan sonda Trebinje şehrine getirildiğini burada ise kafeslerde tutulduklarını iddia etti.

200’den fazla gönüllüsü olan ve mültecilere destek için kurulduklarını duyuran AYS, konuya dair Trebinje şehri yetkililerin, gözaltı uygulamalarının Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yaptıklarını ve mülteci ailenin kafeslerde tutulma sebebinin ‘gün ışığı alabilmeleri’ olduğunu söylediklerini duyurdu. 

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görüntülenecek

Yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görüntülenecek

NATO lojmanlarına ateş edenler DEAŞ bağlantılı çıktı

NATO lojmanlarına ateş edenler DEAŞ bağlantılı çıktı

Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Başkan Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

'İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak'

'İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak'

CHP'li belediye sözünü tutmadı, işçiler eylem başlattı

CHP'li belediye sözünü tutmadı, işçiler eylem başlattı

ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor! YPG/PKK Ermeni terör grubu kurdu

ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor! YPG/PKK Ermeni terör grubu kurdu

Ruhani: O iki devlet varlıklarını İran’a borçlu

Ruhani: O iki devlet varlıklarını İran’a borçlu
 

POPÜLER HABERLER

Sel ve heyelan sonucu 51 kişi hayatını kaybetti

Sel ve heyelan sonucu 51 kişi hayatını kaybetti

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Donald Trump'ın devasa bebeği geri dönüyor

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA