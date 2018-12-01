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Azak kıyılarında gövde gösterisi

Kerç Boğazı krizi ile savaş durumuna geçen Rusya ve Ukrayna arasında arasında gerilim devam ederken kırmızı alarm durumunda olan Ukrayna Ordusu, Azak Denizi çevresinde tatbikat gerçekleştirdi.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta motorlu hafif zırhlı uçak savar ZSU-23-4 Şilka, Strela-10M uçak savar tankları, yeni nesil füzeler, helikopterler, savaş uçakları, deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerinin yanı sıra çok sayıda askeri personel görev aldı. Ukrayna ordusu, tatbikatla birlikte olası bir savaşa hazır olduklarını gösterirken, Korgeneral Sergey Nayeva tatbikatın 2 gün süreceğini ifade etti. 

 

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