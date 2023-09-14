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Dünya

Azerbaycan, bölgede barış ve istikrarın temel şartını açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartının Ermenistan'ın sözlü ve fiili olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik iddialarından vazgeçmesi olduğunu bildirdi.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Azerbaycan, bölgede barış ve istikrarın temel şartını açıkladı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade'den Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına cevap geldi. Hacızade yaptığı yazılı açıklamada, Ermeni tarafının siyasi oyunlarını sürdürdüğünü belirterek, "Azerbaycan'ın egemen topraklarını yaklaşık 30 yıl işgal altında tutan, 2020'de Vatan Muharebesi'nin sonuçlarına rağmen Azerbaycan'a ait 8 köyü teslim etmeyen, üçlü bildiriye aykırı olarak Ermeni Silahlı Kuvvetlerini hala Azerbaycan topraklarından geri çekmeyen, sürekli askeri provokasyonlar yapan Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgalle suçlaması, sahtekarlık örneği olmasının yanı sıra gerçeklerin çarpıtılmasıdır" dedi.

"ERMENİSTAN'IN PROVOKASYON GİRİŞİMLERİNDEN DİKKATLERİ UZAKLAŞTIRMA ÇABALARI CİDDİ TEHDİT KAYNAĞIDIR"

Savaş ve askeri operasyonlar sırasında uluslararası insani hukuk ihlallerini gerektiği gibi araştıran ve bu tür durumlarda şüpheli bilinen kişiler hakkında soruşturmalar yürüten Azerbaycan'ın aksine Ermenistan'ın "Hocalı Soykırımı" da dahil Azerbaycanlılara karşı işlediği insanlık suçlarından gururla bahsettiğinin herkesçe bilindiğini vurgulayan Hacızade, "Karabağ bölgesine ilişkin açıklamalarında Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulayan Ermenistan'ın bölgede güç yığdığını örtbas etmesi ve her an yapabileceği provokasyon girişimlerinden dikkatleri uzaklaştırma çabaları ciddi tehdit kaynağıdır. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartı, Ermenistan'ın sözlü ve fiili olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik iddialarından vazgeçmesi, tüm Ermeni Silahlı Kuvvetlerini topraklarımızdan çekmesi, intikamcı politika ve eylemlere son vermesidir" ifadelerine yer verdi.

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