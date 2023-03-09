Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan'da tüm azınlıklar anayasal güvence altındadır

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 10. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlardan ve 2. Karabağ Savaşı'ndan bahsetti.

Dünyadaki çatışmaların ya savaş ya da barış yoluyla sonuçlandığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz sorunu barış yoluyla çözmek için elimizden geleni yaptık. Ermenistan'ın topraklarımızı işgalinin insani krize neden olmasına, 1 milyon insanımızın göçmen durumuna düşmesine rağmen biz bunu yaptık. Biz Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 'Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından kayıtsız şartsız çıkması gerektiği' hususundaki kararlarını uygulamasını istedik. Fakat Ermenistan bu kararları hiçe saydı. Çözüm için kurulan (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) AGİT Minsk Grubu da hiçbir sonuç elde etmedi. Biz de doğru bildiğimizi yaptık. Kendi topaklarımızı güç kullanarak geri aldık. Bu konuyu barışçıl yollarla çözmek için çalıştık fakat Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu olmadı."

Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği yıkımlara da değinerek, "Azerbaycan halkının intikam almak için manevi hakkı vardır. Bunu çok iyi anlıyorum. Fakat biz intikamımızı savaş meydanında aldık. Herhangi savaş suçu işlemedik. Ermenistan gibi soykırım yapmadık. Şimdi ise barış zamanı." şeklinde konuştu.

Ermenistan'a barış için önerilerde bulunduklarını anımsatan Aliyev, "Uluslararası aracıların Ermenistan'ı bu şansı kaybetmemeleri için ikna edeceğini umuyorum. Çünkü Ermenistan artık bağımsız bir ülke değil adeta başka ülkelerin sömürgesi haline gelmiştir. Şimdi ise kendi komşularıyla iyi komşuluk ilişkileri kurma şansı elde ettiler. Savaş sonrasında barış elde edeceğimizi umuyoruz." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

Aliyev, Azerbaycan'daki Ermeni nüfusa ilişkin ise, "Azerbaycan'da tüm azınlıklar anayasal güvence altındadır. Farklı dini ve etnik gruplar Azerbaycan'da barış içerisinde ve onurlu şekilde yaşıyor. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin hayatı da işgal döneminden daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen forumun açılışına Aliyev'in yanı sıra Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da katıldı.

"Bugünün Dünyası: Zorluklar ve Umutlar" konulu forumda 61 ülkeden yaklaşık 360 katılımcı yer aldı.