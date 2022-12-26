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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BDT Devlet Başkanları toplantısına katıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları toplantısına katıldı.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BDT Devlet Başkanları toplantısına katıldı
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları toplantısı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlendi.

Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Liderler, toplantıda BDT'ye üye ülkeler arasında işbirliğini genişletme konuları, yıl boyunca elde edilen sonuçlar ve işbirliğinin öncelikli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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