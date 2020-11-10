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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuşuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

10 Kasım 2020 Salı 02:11 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 02:22
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasında satır başları:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi

"20 Kasım 2020'ye kadar Ağdam Azerbaycan'a bırakılacak"

"Rusya Ermenistan askerinin çıktıkları yerlere yerleşecek"

"Paşinyan'ı bu anlaşmayı imzalamaya mecbur bıraktık"

"Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir"

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