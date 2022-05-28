Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı.

Aliyev'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:

* (Bayraktar ailesine teşekkür ederek) Bayraktar ailesi dünyada meşhur bir ailedir. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur.

* Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur.

* Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. TEKNOFEST, bizim birliğimizin göstergesidir.

* Bayraktar İHA'ların önemini dünyada artık bilmeyen kalmadı. Biz ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye taşıyoruz. Erdoğan ile aramızdaki arkadaşlık halklarımıza örnek olmalı.