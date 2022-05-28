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Dünya

Bakü'de TEKNOFEST heyecanı... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin gücü bize güç kattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı. Aliyev burada yaptığı konuşmada 'Bayraktar ailesi dünyada meşhur bir ailedir. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur.' 'Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur.' dedi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı.

Aliyev'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:

* (Bayraktar ailesine teşekkür ederek) Bayraktar ailesi dünyada meşhur bir ailedir. İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur.

* Defalarca söylemişimdir, Türkiye'nin gücü bize güç katacaktır ve böyle de olmuştur.

* Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. TEKNOFEST, bizim birliğimizin göstergesidir.

* Bayraktar İHA'ların önemini dünyada artık bilmeyen kalmadı. Biz ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye taşıyoruz. Erdoğan ile aramızdaki arkadaşlık halklarımıza örnek olmalı.

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