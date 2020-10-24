İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan duyurdu: Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verdirildi
Dünya

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verdirildi

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan'dan operasyonlar ilgili yapılan son açıklamada Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verdirildiği belirtildi.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 07:35 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:03
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zayiat verdirildiği ifade edildi.

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.