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Dünya

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ordusundan 100 asker öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit olurken, Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 asker öldürüldü.

AA14 Temmuz 2020 Salı 12:59 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 13:03
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Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.

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