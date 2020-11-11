Azerbaycan Ermenistan savaşı ne zaman başladı? Karabağ harekatı başlangıç tarihi

11 Kasım 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:10

Azerbaycan Ermenistan arasında başlayan çatışmalar kısa sürede savaşa dönüştü. Azerbaycan'ın meşru müdafaa olarak başlattığı operasyonlar sonucu Karabağ yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 100 yıldır devam eden, ancak Sovyetler dağıldıktan sonra yeniden ortaya çıkan ve 28 yıldır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ Sorunu, 27 Eylül'de yeniden başlayan çatışmalarla alevlendi. Peki Azerbaycan Ermenistan savaşı ne zaman başladı? İşte Karabağ harekatı başlangıç tarihi

28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan 27 Eylül 2020 sabahı askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu komuta merkezleri, hava savunma merkezlerini SİHA’larla vurdu.

Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açıldı. Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinde yoğun bombardıman yaşandı. Ermenistan, Karabağ'ın güneydoğu ve kuzey bölgelerindeki ilk savunma hattından geri çekildi, ancak Azerbaycan zırhlı oluşumlarına tanksavar güdümlü füzeler ve toplarla önemli kayıplar verdirerek düzinelerce aracı imha etti. Azerbaycan, 13 kısa menzilli karadan havaya füze sistemini devre dışı bırakarak, Ermeni hava savunmalarına karşı başarılı bir operasyon yürüttü.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Azerbaycan askerleri çatışmanın ilk üç gününde güneyde sınırlı da olsa ilerlemeyi başardı. Sonraki üç gün boyunca, her iki taraf da büyük ölçüde sabit pozisyonlarda kaldı. Kuzey cephesinde Ermenistan, karşı saldırıya geçerek bir miktar yeri geri aldı. Ermenistan'ın en büyük karşı saldırısı dördüncü günde gerçekleşti ancak Azerbaycan'ın insansız hava araçları ile Ermenistan'a ait zırhlı araçlar imha edildi.

Kurtarma ekipleri balistik füze saldırılarının hedefi olan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'de çatışmalar başladı.

Altıncı günde Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin altyapı tesislerine karşı füze ve roket saldırıları düzenlemeye başladı. Vurulan hedefler arasında, art arda roket topçuları tarafından ateşlenen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti başkenti Hankendi, füze saldırılarına uğrayan Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan bir köprü ve Ermenistan tarafından balistik füzelerle dört kez vurulan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence şehri vardı.

Yedinci günün sabahı Azerbaycan, büyük bir taarruz başlattı ve Dağlık Karabağ'ın kuzeyinde ilerleyerek bazı bölgesel kazanımlar elde etti ancak ilerleme daha sonra durdu.

Daha sonra çatışmaların çoğu, dağlık araziden oluşan kuzeye kıyasla nispeten daha düz ve az nüfuslu olan güneye kaydı. Azerbaycan güçleri Cebrayıl ve Füzuli'ye saldırılar düzenleyerek çok katmanlı Ermeni savunma hatlarını aşmayı ve Ermeni birlikleri tarafından tampon bölge olarak tutulan bir bölgeyi yeniden ele geçirmeyi başardı.

Azerbaycan, Ermeni birliklerine karşı operasyonların büyük bölümünü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdi ve karşı tarafın büyük oranda kayıplar vermesini sağladı. Ermenistan'a ait tankları, topçuları ve hava savunma sistemlerini başarıyla hedef alan Azerbaycan insansız hava araçları, asker birliklerini de hedef aldı, ancak birkaç adet Azerbaycan insansız hava aracı Ermeni birlikleri tarafından düşürüldü.

28 YILLIK İŞGAL BİTTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, 28 yıldır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrolün sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı. Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli gözyaşlarına boğuldu. Spiker müjdeyi, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle duyurdu.

Bombardıman sonrası Dağlık Karadağ Cumhuriyeti'nin de facto başkenti Hankendi. (4 Ekim 2020)

9 Ekim'de her iki taraf da geçici bir insani ateşkes kararı aldı. İlan edilen ateşkesin ardından Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı, Azerbaycan'ın bölgede savunma hatlarını kırarak bir miktar başarı elde ettiğini itiraf etti.

Ermenistan Başbakanı, Ermeni kuvvetlerinin kısmen geri çekildiğini duyurdu. Ancak ateşkes hızla bozuldu. Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi sonucunda Azerbaycan'ın ileyişi devam etti. Birkaç gün içinde Azerbaycan güney cephesinde düzinelerce köyün ele geçirildiğini duyurdu. Azerbaycan 4 Ekim'de Cebrayıl'ın, 19 Ekim'de Füzuli'nin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan birlikleri ayrıca Hüdaferin Barajı ve Hüdaferin köprülerini de ele geçirdi. Azerbaycan, 22 Ekim'de İran ile sınır bölgesinin tamamen güvence altına alındığını açıkladı.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin de facto başkenti Hankendi, çatışma sırasında yaşanan bombardımanlardan ağır hasar gördü.

Azerbaycan güçleri daha sonra kuzeybatıya yönelerek Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek otoyol olan Laçın Koridoru'na doğru ilerlemeye başladı. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nden yapılan bir açıklamaya göre, karşı saldırıyla Azerbaycan kuvvetleri geri itildi. İşgalci güçlerin direnişi Azerbaycan'ın 26 Ekim'e kadar Laçın koridorunun 25 kilometre yakınına ilerlemesini durdurdu. Dağlık arazilere ve ormanlara çekilen Ermeni birlikleri, Azerbaycan piyadelerine karşı küçük düzeyde saldırılar düzenledi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki güneybatı sınırına doğru saldırı başlattı.26 Ekim'de ABD aracılığı ile ateşkes yürürlüğe girdi, ancak çatışmalar dakikalar içinde yeniden başladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım 2020 Şehitler Hiyabanınıda yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Karabağ'ın ikinci büyük şehri Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu. Şuşa'nın geri alınmasından iki gün sonra 10 Kasım gecesi imzalanan ateşkesle Ermenistan yenilgiyi kabul etti ve mevcut savaş hali sona erdi.