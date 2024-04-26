Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları hakkında yeni gelişme

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yüzde 35'i tamamlandı. Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde yapılan, jeodezik ölçümlere dayalı koordinatların belirlenmesi süreci kapsamında ise 28 sınır taşı yerleştirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları kapsamında ilk sınır taşı 23 Nisan'da yerleştirilmişti. Bu süreç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır sorunlarının çözümüne ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştirilmişti.