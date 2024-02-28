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Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan, Berlin'de görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Ermenistan, Berlin'de görüştü
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Dışişleri Bakanlığının konuk evi Villa Borsig'deki barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, mevkidaşlarına Berlin'e geldikleri ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere müzakerelere başladıkları için teşekkür etti.

Baerbock, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın, yıllar süren acı verici çatışmaların ardından kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip olduklarına inanıyoruz." dedi.

Ülkesinin barış sürecini desteklemeye kararlı ve bir anlaşmaya varılması için daha fazla görüşmeyi kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurgulayan Baerbock, "Şu anda gördüğümüz, her iki ülkenin de geçmişi geride bırakmak ve halkları için kalıcı bir barış için çalışmak üzere attığı cesur adımlardır. Buradaki görüşmeler, iki hafta önce Münih Güvenlik Konferansı marjında gerçekleştirilen verimli tartışmaların devamı niteliğindedir." diye konuştu.

Baerbock, çözüm bekleyen sorunların diplomatik görüşmeler yoluyla çözülmesinin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasının, hem iki ülke hem de tüm Güney Kafkasya bölgesi için yeni fırsatlar getireceğini kaydetti.

İki ülkenin anlaşmaya varması ve kalan zorlu konuları ele almasının hem Ermenistan halkının hem de Azerbaycan halkının yararına olacağına işaret eden Baerbock, "Bunun, ülkelerinizin ötesinde de çok olumlu etkileri olacak, bağlantı ve ekonomik fırsatlar açısından yeni perspektifler açacak, Güney Kafkasya'da daha parlak bir geleceğin ve daha fazla refahın yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine yarın da devam etmesi bekleniyor.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği Bayramov ile Mirzoyan'ın 28-29 Şubat'ta bir araya geleceği ifade edilmişti.

Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşmesi öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla üçlü görüşme yapılmıştı.

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