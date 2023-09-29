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Dünya

Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasındaki entegrasyon görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov'un, Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ile Yevlah şehrinde bir araya geldiği bildirildi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasındaki entegrasyon görüşmeleri sürüyor
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Memmedov ile Ermeni temsilciler arasındaki görüşmede insani konular, Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin Azerbaycan'a yeniden entegrasyonu ve bu bağlamda Azerbaycan hükümetinin sunduğu planın ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.

Azerbaycan hükümetinin gönderdiği yakıt ve gıda yardımından takdirle bahseden Ermeni temsilciler, bir petrol deposunda çıkan yangının Azerbaycan'ın ilgili kurumlarınca söndürülmesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Ermeni temsilciler, bölgede mobil iletişim, televizyon ve radyo hizmetlerinin ilgili devlet kurumlarınca sağlanmasını rica etti.

Memmedov, Karabağ'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için kurulan çalışma grubunun 2 Ekim'de Hankendi şehrini ziyaret edeceğini belirtti.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere davet etmişti. Antiterör operasyonu sonrasındaki ilk görüşme 21 Eylül'de Yevlah'ta, ikinci görüşme ise 25 Eylül'de Hocalı'da yapılmıştı.

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