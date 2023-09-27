Azerbaycan Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, operasyonda Savunma Bakanlýðýndan 180, Ýçiþleri Bakanlýðýndan 12 personelin þehit olduðu bildirildi.
Þehit düþen 11 askerin kimliklerinin adli týp uzmanlarýnýn yapacaðý genetik inceleme sonrasýnda belirleneceði aktarýlan açýklamada, operasyonda 511 askerin ise yaralandýðý kaydedildi.
Açýklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateþi sonucu 1 sivilin yaþamýný yitirdiði, 1 sivilin ise yaralandýðý belirtildi.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabað'da anayasal düzeni tesis etmek amacýyla antiterör operasyonu baþlatmýþtý.
Karabað'daki yasa dýþý Ermeni silahlý güçler, yaklaþýk 24 saat süren operasyon sonrasýnda silah býrakmýþtý.