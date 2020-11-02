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Dünya

Azerbaycan Karabağ'da destan yazıyor! Köy köy geri aldılar

Azerbaycan 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi'ni işgalden kurtardı.

IHA02 Kasım 2020 Pazartesi 19:20 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
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Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı ile 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Cebrayıl’da 3, Gubadlı’da 3, Zengilan’da 2 köy olmak üzere toplam 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Ermenistan’ın saldırılarında 91 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, 27 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları sonucu 91 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, 400 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin 11’inin çocuk, 27’sinin ise kadın olduğunu belirtirken, yaralıların 14’ünün bebek, 36’sının çocuk, 101’inin ise kadın olduğunu açıkladı. Ermenistan’ın saldırılarında ayrıca aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan’ın saldırılarında şu ana kadar 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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