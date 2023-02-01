İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8094
  • EURO
    20,5241
  • ALTIN
    1164.05
  • BIST100
    4713.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan-Kırgızistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü konserle kutlandı
Dünya

Azerbaycan-Kırgızistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü konserle kutlandı

Azerbaycan-Kırgızistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü klasik konserle kutlandı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 20:46 - Güncelleme:
Azerbaycan-Kırgızistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü konserle kutlandı
ABONE OL

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgızistan Kültür Bakanlığı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılına ithafen klasik konser programı düzenledi.

Konsere Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov katılarak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünde Azerbaycan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Büyükelçisi Latif Seyfaddin Gandilov da ortak dine, tarihe, geleneklere sahip iki halkın birlik olduğu sürece daha iyi yaşayacağını söyledi.

Kırgızistan Devlet Akademik Senfoni Orkestrasının şefliğini Azerbaycan Devlet Sanatçısı Yalçın Adıgözelov yaptı.

Azerbaycan Devlet Akademik Tiyatro Opera ve Bale solisti Fatima Jafarzade, Azerbaycan'ın birçok ünlü bestekarının yapıtlarını seslendirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.