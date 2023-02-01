Azerbaycan-Kırgızistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü konserle kutlandı

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgızistan Kültür Bakanlığı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılına ithafen klasik konser programı düzenledi.

Konsere Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov katılarak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünde Azerbaycan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Büyükelçisi Latif Seyfaddin Gandilov da ortak dine, tarihe, geleneklere sahip iki halkın birlik olduğu sürece daha iyi yaşayacağını söyledi.

Kırgızistan Devlet Akademik Senfoni Orkestrasının şefliğini Azerbaycan Devlet Sanatçısı Yalçın Adıgözelov yaptı.

Azerbaycan Devlet Akademik Tiyatro Opera ve Bale solisti Fatima Jafarzade, Azerbaycan'ın birçok ünlü bestekarının yapıtlarını seslendirdi.