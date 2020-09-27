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Dünya

Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan Askeri Kuvvetlerince, Ermenilerin saldırı noktalarına düzenlenen karşı saldırı sonucunda bazı köyler Ermeni işgalinden kurtarıldı.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 13:47 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 14:00
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi. Şiddetli çatışmalar devam ederken, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile ayrıca Ağdara bölgesi ve Murovdağ yönünde Ermeni mevzileri tahrip edilerek stratejik tepeler kontrol altına alındı.

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