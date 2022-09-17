Azerbaycan toprakları Ermenilerin yerleştikleri mayınlardan temizleniyor

Ermenistan askerleri tarafından 12 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan topraklarına yerleştirilen mayınların bir kısmının bulunarak etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül'de Ermenistan askerlerince Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer, Daşkesen ve Laçın'da yerleştirilen mayınların Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edildiği bildirildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda Ermenistan'da üretilen 100 PMN-E tipi anti-personel mayını, 8 PMN-2 anti-personel mayını ve 10 anti-tank mayınının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Azerbaycan birliklerince bölgede mayın arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Mayınlarla ilgili görüntüler kamuoyuyla da paylaşıldı.