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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu bağlantısı hususunda genel mutabakata vardı

Azerbaycan ve Ermenistan, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birleştiren demir yolu hattının tekrar kurulması hususunda genel mutabakata vardı.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 00:38 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu bağlantısı hususunda genel mutabakata vardı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ulaşım hatlarının yeniden kurulmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Overçuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda ulaşım bağlantılarının açılması hususunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Overçuk, "Özellikle Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Mehri-Horadiz güzergahındaki demir yolu bağlantısının yeniden kurulması ve organizasyonu için somut adımların uygulanması konusunda genel mutabakata varıldı." bilgisini kullandı.

Overçuk, devlet başkanlarına toplantının sonuçlarına ilişkin rapor sunulacağını, başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü görüşmeleri sürdürme hususunda da mutabakata vardıklarını söyledi.

Sovyetler Birliği döneminde mevcut olan Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Mehri-Horadiz demir yolu hattı, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle tahrip olmuştu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiride, eski ulaşım hatlarının yeniden açılmasına yönelik madde yer almıştı.

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