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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in teklifini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları teklifi kabul etti.

AA09 Ekim 2020 Cuma 08:39 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:16
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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

KABUL ETTİLER

Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle Moskova’da görüşmeyi kabul etti.

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