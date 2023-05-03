Azerbaycan'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı

Azerbaycan-Türk Kadınlar Birliğinin Nizami Sinema Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte vatan için canlarını feda eden şehitler için saygı duruşu yapıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün artık kazanım sahibi, güçlü, sinerji yakalamış, bölgesel ve küresel düzeyde etkili, söz sahibi, masada olan ve gücü masaya yansıyan bir Türk dünyasının var olduğunu söyledi.

Türkçülük ve Turan kavramlarının bugün gururla dile getirilen ve savunulan bir hale geldiğini vurgulayan Bağcı, "Turan fikrini sadece kendi topraklarımızda değil dünyanın her tarafında dillendirebileceğimiz, Türk birliğini daha güçlü şekilde haykırabileceğimiz bir noktaya geldik. Bu uğurda emeği olan herkese, aydınlara, siyasetçilere, ilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesine de değinerek, "Kıbrıs olmadan Türk dünyası tam olamaz. Dayanışmamızla biz bunu başardık." şeklinde konuştu.

Azerbaycan-Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ise gönül verdikleri Türkçülük düşüncesine ilişkin, "Bizim tek amacımız milletimize hizmet etmektir. Bu yol sevgi ve fedakarlık yoludur. Bu yolda çok zorluklar var. Fakat tüm zorluklar milletimize hizmet etmeye değer." ifadelerini kullandı.

Program, "Türkçülük yolu" isimli belgesel filmin gösterimi ile devam etti.