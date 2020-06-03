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Dünya

Azerbaycan'da günlük vaka sayısı ilk kez 300'ü aştı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 325 vaka tespit edildi. Ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı ilk kez 300'ü aştı.

İHA03 Haziran 2020 Çarşamba 19:55 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 19:55
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 325 kişide koronavirüs tespit edildiği ve 5 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 101 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 260’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi. Ülkede toplam 3 bin 665 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 320 bine yakın koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.

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