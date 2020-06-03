Azerbaycan'da günlük vaka sayısı ilk kez 300'ü aştı

İHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 19:55 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 19:55

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 325 kişide koronavirüs tespit edildiği ve 5 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 101 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 260’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi. Ülkede toplam 3 bin 665 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 320 bine yakın koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.