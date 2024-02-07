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Dünya

Azerbaycan'da seçim heyecanı: Aliyev, oyunu ailesiyle Hankendi'de kullandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminde oyunu işgalden kurtarılan Hankendi'de kullandı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Azerbaycan'da seçim heyecanı: Aliyev, oyunu ailesiyle Hankendi'de kullandı
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Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocuklarıyla Ermeni güçlerinin işgalinden kurtarılan Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'deki 122 numaralı seçim bölgesinin 14. seçim merkezinde oylarını kullandı.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek. Yaklaşık 6,5 milyon seçmen, ülke genelinde 6 bin 537 sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları ise 37 ülkede kurulan 49 sandıkta tercihlerini yapabilecek.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde de 6 seçim bölgesi oluşturuldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanabilecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde, 7 aday, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarışıyor.

Seçimi yaklaşık 800'ü yabancı 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip edecek.

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