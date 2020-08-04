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Dünya

Azerbaycan'da son 24 saatte 226 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Azerbaycan'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 226 artarak, 32 bin 910'a yükseldi.

IHA04 Ağustos 2020 Salı 17:13 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 17:13
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 226 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 588 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 910’a hayatını kaybedenlerin sayısı ise 473’e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 28 bin 348 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 751 bin 246 koronavirüs testi yapıldı.

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