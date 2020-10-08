Provokasyon tutmadı! Azerbaycan'daki Yahudi ve Hristiyanlardan 'destek' ayini

star.com.tr 08 Ekim 2020 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:51

Ermenistan'ın sivil yerleşim alanlarına saldırıları üzerine, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı harekat devam ediyor.

Ordunun ilerleyişi devam ederken, gençler cepheye koşmak için Savunma Bakanlığına başvuruda bulunuyor, ülkedeki tüm etnik ve dini topluluklar mutlak zafer için gün sayıyor.

Bugün sabah saatlerinde Bakü'deki Zhen Mironosets Ortodoks Katedrali Kilisesi'nde, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ topraklarında güçlü bir barışın hızlı bir şekilde inşa edilmesi için ayin düzenlendi.

Ayinde, 'Memleketimiz, Azerbaycan, milletimiz, barışı ve güvenliğimizi koruyan güçlü bir ordu için gece gündüz dua ediyoruz. Bir an önce topraklarımıza barış gelmesi için dua ediyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır!' açıklaması yapıldı.

Azerbaycan'da yaşayan diğer bir azınlık olan Aşkenazi Yahudileri de, Bakü'deki bir sinagogda toplandılar. Ayinde ülkenin toprak bütünlüğü ve ordunun mutlak zaferi için dua edildi.

ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONU BOŞA ÇIKTI

Ermenistan, Karabağ'ın işgal altındaki şehri Şuşa'daki kilisenin, Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu ileri sürerek, Hristiyanları provoke etmeye çalıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 4 Ekim'de Ermenistan ordusunun sivil alanları, konutları ve dini mimari öneme sahip İmamzade kompleksini hedef aldığını ancak, işgalci ordunun aksine Azerbaycan'ın kesinlikle bu tarz saldırılarda bulunmayacağını açıkladı.

KARABAĞ'DAKİ ERMENİ HALK PERİŞAN

Öte yandan Znak.com'da yer alan haberlere göre, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da yaşayan Ermenilerin, çok zor şartlarda yaşadığı bildiriliyor.

Hankendi'de bazı insanların evlerini ısıtmak için ev eşyalarını ve mobilyalarını yaktıkları, aydınlatma için sadece mum kullandıkları belirtiliyor.

Ek olarak, Hankendi sakinleri, mevcut durumda nüfusun şehirden 300 kilometre uzakta bulunan Erivan'a akın ettiğini söylüyor. Birçoğunun Erivan'da yaşayan akraba veya arkadaşları var. Ama bazıları Ermenistan'da kalmak bile istemiyor.

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