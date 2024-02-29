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Dünya

Azerbaycan'dan AP'nin raporuna kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen, ülkesi aleyhine hükümler içeren 'ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin yıllık rapor'u şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini bildirdi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan AP'nin raporuna kınama
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Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, AP'de kabul edilen raporun iftira niteliğinde ve tamamen asılsız, hükümlerin Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının parçası olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak dış ve güvenlik politikasının geleceği konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Raporda ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygısızlık yapıldığını, Azerbaycan arazisinde gerçekleştirilen ve hiçbir sivilin hedef alınmadığı antiterör operasyonunun kınandığını kaydeden Hacızade, Azerbaycan arazilerinde bölücülüğün ve Ermenistan'ın işgalcilik politikasının teşvik edildiğini vurguladı.

Hacızade, "Azerbaycan aleyhine hükümler içeren raporu şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesini kullandı.

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