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Dünya

Azerbaycan'dan BM'ye Karabağ'a daveti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarından oluşan bir heyeti Karabağ'da incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan'a davet ettiklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) de Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ'a bir heyet göndereceğini bildirdi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 20:33 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan BM'ye Karabağ'a daveti
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Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki durumu görmeleri için BM heyetinin ülkeye davet edildiğini bildirdi.

Ziyaretin, BM Mukim Koordinatörlüğünün himayesi ve "BM-Azerbaycan Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi 2021-2025" uyarınca hayata geçirileceğini bildiren Hacızade, heyetin, Azerbaycan'ın bölgedeki insani faaliyetlerini, altyapı çalışmalarını, yasa dışı Ermeni güçlerin silahsızlandırılması sürecini ve mayın tehlikesini yerinde izleyeceğini aktardı.

Hacızade, uluslararası misyonların işgal altındaki Azerbaycan topraklarını ziyaretlerinin Ermenistan tarafından her zaman engellendiğini ya da sınırlandırıldığını da hatırlattı.

BM HEYETİ KARABAĞ'A GİDECEK

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ'a bir heyet göndereceğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "BM heyeti için davet Azerbaycan tarafından mı geldi? 30 yıldır bölgeye erişiminiz olmadığını söylüyorsunuz, bunun temel nedeni nedir? Ayrıca Azerbaycan hükümetinin Ermenilere 'ikamet ettikleri bölgelerden ayrılmama ve çok etnikli Azerbaycan'ın bir parçası olmaları' yönündeki çağrısı hakkında bilginiz var mı? BM'nin bölgede kötü muamele yapıldığına dair kaydı ya da tespiti bulunuyor mu?" sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden bir heyetin, hafta sonu bölgeye gideceğini bildiren Dujarric, heyetin sahada durum tespiti yapacağını söyledi.

Dujarric, asıl amacın insani ihtiyaçları tespit etmek olduğunu belirterek tüm tarafların uluslararası ve insani hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan hükümetinin, azınlıkların haklarına saygı duyacağı yönündeki açıklamasından haberdar olduklarını aktaran Dujarric, BM'nin bölgeye 30 yıldır erişimi olmadığını, bu nedenle heyetin ziyaretinin önem taşıdığını ifade etti.

"BM heyeti Azerbaycan hükümetinin tam desteği ve daveti üzerine bölgeye gidecek" bilgisini veren Dujarric, bölgeye neden erişim olmadığına ilişkin ise "Çok karmaşık ve hassas jeopolitik nedenlerden ötürü." değerlendirmesini yaptı.

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