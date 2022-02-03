AA 3 Şubat 2022 Perşembe 20:51 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 02:23

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da açık, tamamen şeffaf ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın güçlü iş birliği, dostluk ve kardeşliği ile iki ülke liderlerinin güçlü siyasi iradesi sonucu gerçekleştirilen devasa stratejik TANAP'ın enerji güvenliği konularının çözümü için paha biçilmez bir altyapı projesi olduğunu ifade eden Abdullayeva, "TANAP projesine toplam yatırım tutarı 6,3 milyar dolar. Proje süresince sağlanan istihdam sayısı yoğun zamanlarda 15 bine ulaştı ve yatırımın büyük kısmı yerel üreticiler tarafından sağlandı. TANAP projesinin Türk sanayisine ve ilgili sektörlere büyük katma değer sağladığını belirtmek gerekir. Bu projede benimsenen tarifelerin tüm uluslararası standartları tam olarak karşıladığını vurgulamak isteriz. Türk tarafı da BOTAŞ üzerinden projeye yüzde 30 ortak olduğu için aynı miktarda transit gelir elde ediyor." bilgisini paylaştı.

Abdullayeva, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, İran, Katar ve Nijerya'dan da doğal gaz ithal ettiğini hatırlatarak "Bu üreticiler arasında en düşük fiyatlı doğal gazı Azerbaycan temin etmektedir. Burada önemli olan bir diğer nokta da doğal gaz fiyatlarının tavan yaptığı ve gaz sıkıntısının giderek arttığı bir dönemde TANAP'ın varlığı Türkiye için hem ekonomik hem de sosyal alanda yeni fırsatlar yaratmanın yanı sıra Türkiye'nin enerji güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Petkim'den de bahseden Abdullayeva, "SOCAR, 2008'de 2,4 milyar dolarlık yatırımla tamamen açık ve şeffaf bir ihaleyi kazanmıştır. Sonraki yıllarda Petkim'e yapılan toplam ek yatırım tutarı 1,2 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda SOCAR'ın milyarlarca dolarlık yatırımına dayalı STAR rafinerisinin inşası ve Petkim ile entegrasyonu sonucu Türkiye'de ek 2 milyar dolarlık ürün üretimi için koşullar oluştu. Türkiye'de daha önce bu ürünlerin ithalatına 2 milyar dolar harcanıyordu." ifadelerini kullandı.

Abdullayeva, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile devlet başkanlarının ortak çabaları sonucunda oluşturulan olanakların Azerbaycan'dan Türkiye'ye 19 milyar dolardan fazla yatırım yapılmasını sağladığını bildirerek şunları kaydetti:

"CHP milletvekilinin, Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin 'karışık ve karanlık ilişkiler' içerisinde olduğuna dair tamamen asılsız suçlamaları reddediyoruz. İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiler, iki ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı kardeşlik ilişkileridir. Bu ilişkiler sonucunda iki ülke arasındaki stratejik ortaklık daha da güçlendi, tarihi Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine çıkartıldı, iki halk arasındaki kardeşlik bağları hiç olmadığı kadar güçlendi.

Ne yazık ki bir CHP temsilcisinin Azerbaycan karşıtı tavır alıp asılsız iddialarla ortalığı karıştırmaya çalışması ilk kez olmuyor. Fakat bu çabaların hiçbir sonucu olmayacak çünkü Ermeni yanlısı politikacıların manipülasyonu Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine gölge düşüremez.

Azerbaycan tarafı, CHP milletvekilinden yaptığı asılsız suçlamalardan dolayı özür bekliyor. Aksi takdirde konuyu yasal düzeyde gündeme getirme hakkımız saklıdır."