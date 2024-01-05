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Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış sinyali

Azerbaycan Cumhurbaşkanı danışmanı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Ermenistan ile barış sağlamayı amaçladığını söyledi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 00:24 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış sinyali
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Berliner gazetesine açıklamada bulunan Hacıyev, son dönemlerde karmaşık ilişkilerin yaşandığı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında iki hafta önce gerçekleşen olumlu diyaloğa dikkati çeken Hacıyev, daha önce başarılı bir esir takasının gerçekleştiğini hatırlattı.

İki ülke arasındaki müzakerelerin yabancı arabuluculuk olmaksızın iki taraflı olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Hacıyev, halen iki ülke arasında Zengezur Koridoru gibi bazı ihtilaflı konuların olduğunu hatırlattı.

  • Ermenistan ilişkileri
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  • Hikmet Hacıyev

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