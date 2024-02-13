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Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'kısas operasyonu' ile cevap

Azerbaycan, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine 'kısas operasyonu' düzenledi.

AA13 Şubat 2024 Salı 10:00 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'kısas operasyonu' ile cevap
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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, sınır muhafızlarının Ermenistan'ın dünkü provokasyonuna yanıt olarak "kısas operasyonu" düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği, Ermenistan askerleri arasında kayıplar bulunduğu aktarıldı.

Ermenistan tarafından yapılacak provokasyonlara bundan sonra daha ciddi ve kararlı tedbirlerle cevap verileceği vurgulanan açıklamada, olayın sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dün, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açılmış ve bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

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