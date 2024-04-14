Azerbaycan'dan itidal çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan, İran ile İsrail arasında artan gerilimden derin kaygı duymaktadır. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve Orta Doğu'daki durumu daha da istikrarsızlaştıracak tehlikeli gerilimlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.