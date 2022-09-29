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Dünya

Azerbaycan'dan Paşinyan'a cevap

Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından sosyal medya üzerinden dün yapılan ‘Azerbaycan'ın saldırısı sonucu 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiği ve Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına saldırdığına' dair açıklamaya Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık cevap niteliğindeki açıklamada suçlamaları ‘sahte ve asılsız' olarak nitelendirdi.

DHA29 Eylül 2022 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Paşinyan'a cevap
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti;

"Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın, 28 Eylül 2022'de Azerbaycan tarafının ateşkes rejimini ihlal ettiği şeklindeki asılsız iddiası, aynı zamanda bu ülkenin Başbakanının sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan'a yönelik sahte suçlamaları açıkça Ermenistan'ın bölgedeki durumu gerginleştirmeyi amaçladığını göstermektedir. 28 Eylül günü saat 18.00 sularında Ermeni silahlı kuvvetleri birliklerinin Azerbaycan ordusunun Kelbecer ili istikametindeki birliklerine ateş açması sonucu, bir Azerbaycan askeri ağır yaralanmıştır. Böylece Ermeni tarafının ateşkesi ihlal ederek yaptığı provokasyona karşın Azerbaycan ordusu eşdeğer önlemler almıştır. Ermeni tarafının artık 'gelenek' haline gelmiş provokasyonlarının, üst düzey görüşme arifesinde kasıtlı olarak gerçekleştiğine şüphe yoktur."

Açıklamada "Ermenistan yönetimi, bölgedeki durumu gerginleştirmemeli, müzakere sürecine şartlar koşmamalı, uluslararası toplumu suçlama deneyimine son vermeli ve müzakere masasına oturmalıdır" ifadeleri yer aldı.

PAŞİNYAN'IN AÇIKLAMALARI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün sosyal medyadan iki ayrı açıklama yaparak Azerbaycan tarafının saldırdığını ve 3 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini belirtmiş, Azerbaycan'ı Ermenistan topraklarını işgal etmekle suçlamıştı.

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